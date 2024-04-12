Полузащитник Карлос Де Пена оперативно нашел себе новый клуб в бразильской Серии А.

Баия официально объявила о подписании экс-легионера Динамо. Контракт рассчитан до конца 2024 года.

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Прошлым клубом Де Пены был значительно более именитый Интернасьонал, за который он оформил 11 голов+14 ассистов в 102 матчах. Впрочем, в межсезонье "колорадо" решили избавиться от 32-летнего ветерана и разорвали контракт. Де Пена через несколько дней согласился на предложение Баии, которая в прошлой кампании едва удержалась в элите.

По иронии судьбы, уругваец сразу имеет шанс отомстить Интернасьоналу. Уже завтра Баия приедет в гости к "колорадо" в рамках первого тура чемпионата Бразилии.

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