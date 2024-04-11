Скандальний легіонер Динамо повернувся до тренувань з командою – раніше йому погрожували виключити зі складу
Нападник збірної Люксембургу Жерсон Родрігес був помічений на тренуванні Слована.
Форвард Динамо Жерсон Родрігес, який на правах оренди виступає за Слован, повернувся до братиславського клубу, повідомляє польський журналіст Пьотр Шльонка у своєму Telegram-каналі.
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28-річний легіонер сьогодні, 11 квітня, був помічений на тренуванні команди.
Нагадаємо, раніше футболіст не повернувся до табору Слована зі збірної Люксембургу і був виключений зі складу. Головний тренер Владімір Вайсс був налаштований позбутися скандального гравця, але згодом вирішив дати йому ще один шанс. Як наслідок, Родрігес розпочав індивідуальні тренування, а Слован не став розривати з ним контракт.
До слова, Родрігес перейшов у Динамо в 2019 році. Він досі перебуває на контракті в київському клубі (угода розрахована до 30 червня 2025 року), хоча вже 6 разів вирушав у оренди. У поточному сезоні люксембуржець провів за Слован 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця в 1,7 млн євро.
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