Форвард Динамо Жерсон Родрігес, який на правах оренди виступає за Слован, повернувся до братиславського клубу, повідомляє польський журналіст Пьотр Шльонка у своєму Telegram-каналі.

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28-річний легіонер сьогодні, 11 квітня, був помічений на тренуванні команди.

Нагадаємо, раніше футболіст не повернувся до табору Слована зі збірної Люксембургу і був виключений зі складу. Головний тренер Владімір Вайсс був налаштований позбутися скандального гравця, але згодом вирішив дати йому ще один шанс. Як наслідок, Родрігес розпочав індивідуальні тренування, а Слован не став розривати з ним контракт.

До слова, Родрігес перейшов у Динамо в 2019 році. Він досі перебуває на контракті в київському клубі (угода розрахована до 30 червня 2025 року), хоча вже 6 разів вирушав у оренди. У поточному сезоні люксембуржець провів за Слован 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця в 1,7 млн євро.

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