Нападник Марселя П'єр-Емерік Обамеянг отримав прочухана від Дженнаро Гаттузо за свою зухвалу поведінку.

Провансальці у 15 турі Ліги 1 розбили Лор'ян з рахунком 4:2. П'єр-Емерік Обамеянг двічі забив сам, а також записав у свій актив одну результативну передачу.

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На 72 хвилині Обамеянг покинув поле, а через деякий час до нього на трибунах приєднався й Аззедін Унаї. Обидва гравці кепкували з Гаттузо. Габонський нападник імітував вираз обличчя італійця, його похмурий погляд та рухи. Унаї та Харіт заливалися сміхом. Гаттузо підбіг до лави запасник та пригрозив трьом гравцям.

Варто зауважити, що Обамеянг, який пограв за Челсі, Барселону та Арсенал, набрав хорошу форму в останніх матчах. В активі нападника шість очок за системою гол+пас в останніх трьох іграх.

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