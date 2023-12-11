Нападающий Марселя Пьер-Эмерик Обамеянг получил взбучку от Дженнаро Гаттузо за свое дерзкое поведение.

Провансальцы в 15 туре Лиги 1 разбили Лорьян со счетом 4:2. Пьер-Эмерик Обамеянг дважды забил сам, а также записал в свой актив одну результативную передачу.

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На 72 минуте Обамеянг покинул поле, а через некоторое время к нему на трибунах присоединился и Аззедин Унаи. Оба игрока подшучивали над Гаттузо. Габонский нападающий имитировал выражение лица итальянца, его мрачный взгляд и движения. Унаи и Харит заливались смехом. Гаттузо подбежал к скамейке запасных и пригрозил трем игрокам.

Стоит заметить, что Обамеянг, поигравший за Челси, Барселону и Арсенал, набрал хорошую форму в последних матчах. В активе нападающего шесть очков по системе гол+пас в последних трех играх.

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