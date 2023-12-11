Ліга 1, 15 тур

Ніцца – Реймс – 2:1

Голи: Лоборд, 55, Бога, 82 – Адбельхамід, 78

Клермон – Лілль – 0:0

Метц – Брест – 0:1

Гол: Ле Дуарон, 75

Страсбур – Гавр – 2:1

Голи: Емега, 21, Сілла, 90+7 – Сальмьє, 49

Ліон – Тулуза – 3:0

Голи: Ляказетт, 24, 28, 79

Лор'ян – Марсель – 2:4

Голи: Февр, 41, Менді, 52 – Мбемба, 3, Обамеянг, 9, 42, Балерді, 33

Вилучення: Клос, 80

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Ніцца повернула собі другу сходинку в таблиці, обігравши Ренн. Вперше з вересня відзначився голом Лаборд. Реймс намагався відігратися, але всі спроби були марними.

Лілль не зміг впоратися з одним з аутсайдерів чемпіонату. Команда Фонсеки допустила у своїх воріт досить багато моментів, зігравши в обороні ненадійно. Клермону не вистачило ефективності для того, щоб покарати Лілль за марнотратство.

Страсбур вигриз перемогу на останніх секундах у Гавра. Знову за ельзасців відзначився Емега, для якого гол став четвертим в Лізі 1. Едуард Соболь на полі не з'явився. Патрік Віейра продовжує ігнорувати українця.

Ліон перебуває в небувалій кризі. Команда досі не може вибратися з зони вильоту. В Марселі "ткачі" програли з рахунком 3:0. Вдома проти Тулузи Ліон відреагував. Вперше команда не пропустила гол в цьому сезоні. А Ляказетт оформив хет-трик і приніс важливі три очки.

Шоу влаштував Марсель, який перейшов на схему 3-5-2. Ще до перерви команда Гаттузо оформила комфортну перевагу в 4 м'ячі. Утім, Лор'ян не збирався здаватися. Февр відіграв один гол, а Бенжамен Менді другий. У підсумку матч закінчився з рахунком 4:2 на користь Марселя.