Екс-зірка Баварії не потрібен новачку Бундесліги – угода зірвалась в останню мить
Екс-захисник Баварії та збірної Німеччини Жером Боатенг несподівано провалив трансфер до новачка Бундесліги – Хайденхайм.
Боатенг влітку став вільним агентом, завершивши співпрацю з Ліоном. Жером міг повернутись до Баварії, але мюнхенці відмовились від зіркового гравця, а тепер контракт із центрбеком не захотів підписувати Хайденхайм, інформує Фабріціо Романо.
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Агент Боатенга, Толга Дірікан, так прокоментував ситуацію: "Ми здивовані тим, що клуб відхилив можливість підписати Жерома, хоча вони самі запросили нас та запропонували зустріч".
Нагадаємо, що захисника у 2021 році звинуватили в нападі на його колишню дівчину. Розгляд цієї справи досі триває. У минулому сезоні Боатенг провів 8 матчів за Ліон, результативними діями не відзначався.
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