Реал Мадрид і Валенсія зустрілися 11 листопада в 13-му турі чемпіонату Іспанії 2023/24. Андрій Лунін зіграв проти Романа Яремчука. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

На тижні Андрій Лунін несподівано отримав новий шанс у Реалі. Кепа Аррісабалага травмувався за кілька хвилин до старту матчу ЛЧ проти Браги, а голкіпер збірної України, який екстрено вийшов в основі, відбив пенальті, ставши одним із героїв гри. Карло Анчелотті випустив Луніна і на суботній матч Ла Ліги. Ще один українець – Роман Яремчук – розпочав у запасі Валенсії. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про дуель українців в Іспанії.

Реал виконав перше завдання в Лізі чемпіонів, достроково вийшовши в плей-офф. Тепер команді Карло Анчелотті потрібно перемикатися на чемпіонат, де Жирона завдяки допомозі Артема Довбика і Віктора Циганкова продовжує сенсаційно тримати лідерство, відірвавшись від мадридців на 5 очок. Валенсія йшла на 8-й позиції, маючи 4-матчеву серію без поразок.

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Карло Анчелотті мав серйозні проблеми зі складом. Беллінгем, Кепа, Мілітао, Себальйос і Чуамені пропускали гру через травми. Як і турок Арда Гюлер, який все ще не дебютував за Реал в офіційному матчі. Про Тібо Куртуа можна і не згадувати. Ще й Рюдігер не міг допомогти "бланкос" через дискваліфікацію.

Попри ці труднощі, вже на третій хвилині Реал забив. Кроос видав розкішну фірмову діагональ на Карвахаля. Захисник технічно одним дотиком на прийомі обіграв суперника, після чого лівою вгатив у ближній кут. Мамардашвілі не врятував. 1:0 – ідеальний старт для Мадрида. Кроос міг подвоювати перевагу господарів ще до 10-ї хвилини, але зі штрафного перевірив на міцність поперечину. Валенсії на полі у перші хвилини просто не було – Реал банально розривав команду Рубена Барахи.

Перший сейв Андрія Луніна на 10-й хвилині. Голкіпер, який не отримав виклику від Сергія Реброва на матч Україна – Італія, відбив удар Уго Дуро з меж воротарського. Невдовзі форвард Валенсії тікав віч-на-віч – знову Лунін! Щоправда, Дуро явно поквапився і пробив просто в українського воротаря. Реал відповів двома моментами Вінісіуса, який познущався з захисників, але перший удар бразильця відбив Мамардашвілі, а другий був неточним.

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Оговталася Валенсія після провального старту. Хаві Герра крутив у дальню дев'ятку – неточно. Лунін візуально все контролював. Але що зробив Родріго! Бразильський нападник Реала фінтами розкидав кількох суперників і фантастично віддав на Вінісіуса. Той не забив, проте пролунав свисток арбітра про офсайд.

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Наприкінці тайму виник спірний епізод. Родріго впав у штрафному після контакту з Гайя. Арбітр вирішив не ставити пенальті. Валенсія відповіла хитрим розіграшем кутового, який не зміг завершити все той же Уго Дуро. Лунін вже був безсилий, але нападник "кажанів" не дотягнувся до м'яча, перебуваючи у воротарському майданчику. Покарання прийшло одразу. На 42-й хвилині відзначився Вінісіус, який після пасу Родріго грудьми переправив м'яч у сітку. М'яч зачепив стійку і влетів у ворота. 2:0 після першого тайму, в якому Андрій Лунін двічі врятував Реал. Українець заслужено зірвав оплески більше 72 тисяч фанатів, які цього вечора зібралися на Сантьяго Бернабеу.

Попри перевагу в 2 голи, Реал не розслабився. Мадридці вийшли на другий тайм все такими ж зарядженими, а на 49-й хвилині забили ще раз. Вінісіус змістився зліва в центр і потужно пробив у ближній кут. Мамардашвілі знову не врятував. Дубль бразильця у матчі проти принципового суперника – у минулому сезоні Віні став жертвою расизму на Местальї. Судова справа триває досі.

За ще за дві хвилини становище Валенсії стало катастрофічним. Жахливо зіграв Мамардашвілі, який віддав м'яч на Родріго. Бразилець скористався подарунком, зробивши рахунок 4:0. Повний провал грузинського кіпера, якого навіть сватали на місце Луніна в Реалі. Сьогоднішню дуель воротарів українець виграв за всіма статтями.

На 70-й хвилині вийшов і Роман Яремчук, який замінив Пепелу. Форвард збірної України, який поїде в національну команду попри відсутність результативних дій за Валенсію, отримав від Рубена Барахи 20 хвилин основного часу. Знову не вразив – Роман просто розчинився на полі Сантьяго Бернабеу. Нуль результативних дій у семи матчах за Валенсію.

Лунін у другому таймі вперше вступив у гру на 74-й хвилині. Український воротар вдало зіграв на виході. А от ударів по його воротах не було – якщо в першій половині Уго Дуро мав два моменти, то по перерві гості нічого не створили. Лише на 81-й хвилині Алаба у підкаті не дав Луніну зробити третій сейв у матчі (або ж пропустити перший гол).

А Реал забив ще раз. Дубль оформив Родріго, який розібрався з Габріелем і пробив повз Мамардашвілі. І лише після цього Валенсія таки пробила Луніна. Уго Дуро все ж досяг мети. Форвард зіграв на випередження і з кількох метрів прошив українського кіпера. Знову врятувати свою команду Андрій не зміг, а на останніх секундах оформив третій сейв у матчі.

5:1 – Реал без особливих проблем обірвав безпрограшну серію Валенсії. Мадридці набрали 32 очки і продовжують переслідувати Жирону, в якої 34 пункти. Валенсія з 18-ма балами опустилася на 10 місце.

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