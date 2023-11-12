Боатенг летом стал свободным агентом, завершив сотрудничество с Лионом. Жером мог вернуться в Баварию, но мюнхенцы отказались от звездного игрока, а теперь контракт с центрбеком не захотел подписывать Хайденхайм, информирует Фабрицио Романо.

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Агент Боатенга, Толга Дирикан, так прокомментировал ситуацию: "Мы удивлены тем, что клуб отклонил возможность подписать Жерома, хотя они сами пригласили нас и предложили встречу".

Напомним, что защитника в 2021 году обвинили в нападении на его бывшую девушку. Рассмотрение этого дела до сих пор продолжается. В прошлом сезоне Боатенг провел 8 матчей за Лион, результативными действиями не отличался.

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