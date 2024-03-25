"На мою думку, Салах не є гравцем світового класу. Мохамед не вміє працювати з м'ячем.

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Найкращі африканські гравці в Прем'єр-лізі – це Окоча, Дрогба, Кану, Яя Туре, Адебайор і Садіо Мане", – цитує нігерійця Daily Post.

Нагадаємо, що Якубу Аєгбені виступав за низку англійських клубів. Найбільше відомий своїми виступами за Евертон у період з 2007 по 2011 роки. У складі "ірисок" нападник провів 107 матчів, забивши 33 голи та віддавши 12 асистів.

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