"Салах не является игроком мирового класса": экс-звезда АПЛ жестоко раскритиковал нападающего Ливерпуля
Бывший нападающий Эвертона Якубу Айегбени высказал свое мнение относительно лидера Ливерпуля Мохамеда Салаха.
"По моему мнению, Салах не является игроком мирового класса. Мохамед не умеет работать с мячом.
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Лучшие африканские игроки в Премьер-лиге – это Окоча, Дрогба, Кану, Яя Туре, Адебайор и Садио Мане", – цитирует нигерийца Daily Post.
Напомним, что Якубу Аегбени выступал за ряд английских клубов. Больше всего известен своими выступлениями за Эвертон в период с 2007 по 2011 годы. В составе "ирисок" нападающий провел 107 матчей, забив 33 гола и отдав 12 ассистов.
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