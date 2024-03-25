"По моему мнению, Салах не является игроком мирового класса. Мохамед не умеет работать с мячом.

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Лучшие африканские игроки в Премьер-лиге – это Окоча, Дрогба, Кану, Яя Туре, Адебайор и Садио Мане", – цитирует нигерийца Daily Post.

Напомним, что Якубу Аегбени выступал за ряд английских клубов. Больше всего известен своими выступлениями за Эвертон в период с 2007 по 2011 годы. В составе "ирисок" нападающий провел 107 матчей, забив 33 гола и отдав 12 ассистов.

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