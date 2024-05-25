Захисник ЛНЗ Максим Ковальов покине черкаський клуб після завершення сезону, повідомляє FootBoom.

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Термін контракту 35-річного оборонця з новачком УПЛ спливає 30 червня і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

Нагадаємо, Ковальов – вихованець Шахтаря. Виступав також за Зорю та Маріуполь (в оренді), алчевську Сталь, кропивницьку Зірку та Інгулець. В ЛНЗ перейшов у липні 2023 року і у поточному сезоні в 11 матчах забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

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