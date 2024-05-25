Защитник ЛНЗ Максим Ковалев покинет черкасский клуб после завершения сезона, сообщает FootBoom.

Дулуб провел встречу с руководством ЛНЗ – на место белоруса сватали ряд именитых тренеров

Срок контракта 35-летнего защитника с новичком УПЛ истекает 30 июня и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Напомним, Ковалев – воспитанник Шахтера. Выступал также за Зарю и Мариуполь (в аренде), алчевскую Сталь, кропивницкую Зирку и Ингулец. В ЛНЗ перешел в июле 2023 года и в текущем сезоне в 11 матчах забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

ЛНЗ победил Ворсклу благодаря шедевру Тилля – черкасцы завершили дебютный сезон в УПЛ на седьмой позиции