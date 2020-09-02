Відомий захисник Сергій Люлька виступатиме за луцьку Волинь, повідомляє видання Footboom.

Львів підсилився воротарем Волині

Останньою командою 30-річного футболіста був Львів, який він нещодавно покинув. Люлька має допомогти Василю Сачку, який замінив на тренерському містку "хрестоносців" Андрія Тлумака, вивести Волинь у Прем'єр-лігу.

Нагадаємо, Сергій – вихованець Динамо. Саме у київському клубі він розпочав професіональну кар'єру. Окрім Львова встиг пограти за Говерлу, Чорноморець, Десну та чеський Слован. У минулому сезоні провів у складі "синьо-золотих" 20 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює футболіста у 400 тисяч євро.

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