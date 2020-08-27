Львів підсилився воротарем Волині
21:56 - Читать на русском
Львівський клуб продовжує активно працювати на трансферному ринку.
Сергій Літовченко став гравцем Львова, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт з голкіпером розраховано на 1 сезон.
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У складі "синьо-золотих левів" Літовченко гратиме під 1-им номером. Офіційна презентація гравця відбудеться згодом.
До слова, останнім клубом воротаря була Волинь, з яким у Літовченка нещодавно завершився контракт. Також 32-річний гравець виступав за Чорноморець, Олімпік, Динамо Тбілісі та інші команди.
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