Известный защитник Сергей Люлька будет выступать за луцкую Волынь, сообщает издание Footboom.

Львов усилился вратарем Волыни

Последней командой 30-летнего футболиста был Львов, который он недавно покинул. Люлька должен помочь Василию Сачко, который заменил на тренерском мостике "крестоносцев" Андрея Тлумака, вывести Волынь в Премьер-лигу.

Напомним, Сергей – воспитанник Динамо. Именно в киевском клубе он начал профессиональную карьеру. Кроме Львова успел поиграть за Говерлу, Черноморец, Десну и чешский Слован. В прошлом сезоне провел в составе "сине-золотых" 20 матчей, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро.

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