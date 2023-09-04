Трубочкін вирішив завершити кар'єру гравця через відсутність саме ігрових перспектив, повідомляє Telegram-канал УПЛ Жива.

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Проте, вихованець Динамо не планує йти з футболу. Іван має намір повернутись до Києва та влаштуватись дитячим тренером. Під його опікою будуть 10-, 11-, 12-річні футболісти.

Зауважимо, що Трубочкін є вихованцем Динамо, проте за основну команду киян так і не дебютував. Захисник змінив чимало команд, погравши за кордоном (шведський Умеа, білоруський Крумкачи, грузинський Динамо (Тбілісі)) та в Україні – Минай, Арсенал-Київ, Олімпік, Чорноморець та Діназ.

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