Динамо розірвало контракт із Гармашем за обопільною згодою сторін, інформує Динамо Киев Inside. Офіційно щодо цього оголошень не було.

Трансфер Гармаша у Європу затримується через форс-мажор – ветерана Динамо не пускають з України

Раніше повідомлялось, що Денис завершує свій трансфер до хорватського Осієка, але виникли проблеми з виїздом із України. Мірча Луческу ж не розраховує на ветерана та навіть не вніс його до заявки УПЛ на цей сезон.

Нагадаємо, контракт Гармаша з Динамо був чинним ще 2 роки. Хавбек відіграв за "біло-синіх" 361 матч, відзначився 54 голами та 45 асистами.

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