Защитник Иван Трубочкин в ближайшее время повесит бутсы на гвоздь.

Трубочкин решил завершить карьеру игрока из-за отсутствия именно игровых перспектив, сообщает Telegram-канал УПЛ Жива.

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Однако, воспитанник Динамо не планирует уходить из футбола. Иван намерен вернуться в Киев и устроиться детским тренером. Под его опекой будут 10-, 11-, 12-летние футболисты.

Заметим, что Трубочкин является воспитанником Динамо, однако за основную команду киевлян так и не дебютировал. Защитник сменил немало команд, поиграв за рубежом (шведский Умеа, белорусский Крумкачи, грузинский Динамо (Тбилиси)) и в Украине – Минай, Арсенал-Киев, Олимпик, Черноморец и Диназ.

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