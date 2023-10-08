Вільяреал продовжив падіння у таблиці. Після трьох матчів без перемог "жовта субмарина" зазнала поразки від Лас-Пальмас, та ще й у рідних стінах. Канарці відкрили рахунок у компенсований до першого тайму час зусиллями Коко, якому вдався шикарний постріл зі штрафного – цей штрафний привіз Піно, який чомусь самовільно покинув поле й більше не повертався.

А на початку другого тайму гості заробили пенальті, який реалізував Кардона. Вільяреал, який в основний час завдав всього 7 ударів, відігрався аж на 90+2-й завдяки дальньому пострілу Жерара Морено, але на більше підопічних Пачети не вистачило. Внаслідок поразки левантійці опустились на 16 позицію, маючи всього три очки відриву від зони вильоту.

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