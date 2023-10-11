Таунсенд покинув Евертон влітку на правах вільного агента, і відтоді шукав собі новий клуб. 32-річний гравець був близький до переходу в Бернлі, але врешті-решт чемпіон Чемпіоншипа минулого сезону відкликав свою пропозицію, оскільки не хотів гальмувати розвиток молодих гравців.

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У підсумку контракт Таунсенду запропонував інший новачок АПЛ, Лутон. Про це повідомляється на офіційному сайті "капелюшників". Згідно з ВВС, Лутон підписав Андроса на дуже короткий термін – до січня 2024 року. Новачок команди виступатиме під 30-м номером.

Лутон посідає 17-те місце в турнірній таблиці АПЛ за підсумками 8 турів.

Нагадаємо, що раніше Таунсенд піддав критиці Юргена Клоппа за постійне прохання щодо впровадження 5 замін. "Мені подобається, як Юрген Клопп знову знайшов спосіб домогтися свого. Він скиглив роками. Впиралися, впиралися, але в підсумку здалися і дали йому ті 5 замін", – зазначав Таунсенд.

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