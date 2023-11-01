Бразильський фахівець Антоніо Карлос Заго став головним тренером національної збірної Болівії, повідомляє прес-служба підвенноамериканської команди.

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Умови угоди Федерації футболу Болівії з 54-річним наставником не повідомляються. Перед Заго стоїть завдання вивести команду до фінальної частини ЧС-2026, що відбудеться на полях США, Канади та Мексики.

Нагадаємо, Болівія невдало стартувала у відборі на чемпіонат світу, програвши усі 4 стартові поєдинки й нині посідає останню сходинку у турнірній таблиці. Аби отримати пряму путівку на ЧС-2026 від Південної Америки, болівійцям потрібно фінішувати не нижче шостого рядка. Сьоме місце дозволить команді зіграти міжконтинентальний плей-офф.

До слова, Заго був асистентом Мірчі Луческу у Шахтарі з 2013 по 2015 роки. Після відходу з донецької команди повернувся у Бразилію, де тренував Жувентуде (двічі), Інтернасьйонал, Форталезу, РБ Бразіл, Брагантіно, японську Касіму Антлерс та болівійський Болівар. Останній його клубом була Курітіба, яку він покинув у червні 2023 року.

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