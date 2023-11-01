"Часу пройшло не так багато – Пушіч зовсім мало працює з командою. Але вже видно малюнок, його ідеї, концепт нового тренера.

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З ним дуже легко працювати. Плюс, думаю, що і для нього тут теж створені хороші умови у тому плані, що всі підібрані гравці відповідають філософії "шахтарського" футболу. Він же також невипадково тут, його теж підбирали під стиль команди, орієнтувалися під його бачення футболу, щоб воно співпадало з "шахтарською" філософією.

Тому, думаю, це взаємний контакт. Гадаю, що і тренер отримує задоволення від співпраці з футболістами, і з боку гравців можу сказати те саме", – цитує Чигринського Суспільне Спорт.

Нагадаємо, після приходу в Шахтар Пушіч встиг провести біля керма "гірників" два матчі: програв у Лізі чемпіонів Барселоні (1:2) і здолав Вікторію (3:0) у Кубку України.

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