"Пушіч невипадково у Шахтарі": Чигринський оцінив співпрацю з новим тренером "гірників"
Захисник "помаранчево-чорних" Дмитро Чигринський поділився враженнями від роботи Маріно Пушіча у донецькій команді.
"Часу пройшло не так багато – Пушіч зовсім мало працює з командою. Але вже видно малюнок, його ідеї, концепт нового тренера.
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З ним дуже легко працювати. Плюс, думаю, що і для нього тут теж створені хороші умови у тому плані, що всі підібрані гравці відповідають філософії "шахтарського" футболу. Він же також невипадково тут, його теж підбирали під стиль команди, орієнтувалися під його бачення футболу, щоб воно співпадало з "шахтарською" філософією.
Тому, думаю, це взаємний контакт. Гадаю, що і тренер отримує задоволення від співпраці з футболістами, і з боку гравців можу сказати те саме", – цитує Чигринського Суспільне Спорт.
Нагадаємо, після приходу в Шахтар Пушіч встиг провести біля керма "гірників" два матчі: програв у Лізі чемпіонів Барселоні (1:2) і здолав Вікторію (3:0) у Кубку України.
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