Бразильский специалист Антонио Карлос Заго стал главным тренером национальной сборной Боливии, сообщает пресс-служба подвенноамериканской команды.

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Условия соглашения Федерации футбола Боливии с 54-летним наставником не сообщаются. Перед Заго стоит задача вывести команду в финальную часть ЧМ-2026, который состоится на полях США, Канады и Мексики.

Напомним, Боливия неудачно стартовала в отборе на чемпионат мира, проиграв все 4 стартовых поединка и сейчас занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Чтобы получить прямую путевку на ЧМ-2026 от Южной Америки, боливийцам нужно финишировать не ниже шестой строчки. Седьмое место позволит команде сыграть межконтинентальный плей-офф.

К слову, Заго был ассистентом Мирчи Луческу в Шахтере с 2013 по 2015 годы. После ухода из донецкой команды вернулся в Бразилию, где тренировал Жувентуде (дважды), Интернасьонал, Форталезу, РБ Бразил, Брагантино, японскую Касиму Антлерс и боливийский Боливар. Последний его клубом была Куритиба, которую он покинул в июне 2023 года.

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