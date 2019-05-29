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Екс-тренер Шахтаря Кардосо офіційно очолив АЕК Чигринського

17:41 188 Читать на русском
Екс-тренер Шахтаря Кардосо офіційно очолив АЕК Чигринського
Мігель Кардосо / Соцмережі

Мігель Кардосо офіційно очолив грецький АЕК, у якому виступає українець Дмитро Чигринський.

47-річний португалець підписав контракт з грецьким клубом, який розрахований на 2 роки, повідомляє офіційний сайт АЕКа.

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Нагадаємо, Мігель Кардосо був головним тренером Шахтаря U-21 з 2013 по 2016 рік, а потім сезон відпрацював асистентом наставника першої команди Паулу Фонсеки.

У 2017 році Кардосо покинув Шахтар, після чого працював у Португалії з Ріу Аве, у Франції з Нантом і в Іспанії з Сельтою.

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Відзначимо, що за АЕК виступає український центральний захисник Дмитро Чигринський, контракт якого з клубом діє до літа 2020 року.

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