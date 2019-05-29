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Экс-тренер Шахтера Кардосо официально возглавил АЕК Чигринского

17:41 18 Читати українською
Экс-тренер Шахтера Кардосо официально возглавил АЕК Чигринского
Мигель Кардосо / Соцсети

Мигель Кардосо официально возглавил греческий АЕК, в котором выступает украинец Дмитрий Чигринский.

47-летний португалец подписал контракт с греческим клубом, который рассчитан на 2 года, сообщает официальный сайт АЕКа.

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Напомним, Мигель Кардосо был главным тренером Шахтера U-21 с 2013 по 2016 год, а затем сезон отработал ассистентом наставника первой команды Паулу Фонсеки.

В 2017 году Кардосо покинул Шахтер, после чего работал в Португалии с Риу Аве, во Франции с Нантом и в Испании с Сельтой.

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Отметим, что за АЕК выступает украинский центральный защитник Дмитрий Чигринский, контракт которого с клубом действует до лета 2020 года.

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Теги
Мир Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский АЕК Афины АЕК Афины Мигел Кардосо Мигел Кардосо Греция Украинцы за рубежом
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