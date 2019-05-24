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Фонсека розповів, в яких чемпіонатах хотів би продовжити кар'єру

09:09 835 Читать на русском
Фонсека розповів, в яких чемпіонатах хотів би продовжити кар'єру
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Пауло Фонсека поділився, які європейські чемпіонати його цікавлять найбільше.

"Не секрет, що мені хотілося б попрацювати в Англії. Але є й інший чемпіонат, який вкрай привабливий для мене. Це німецька Бундесліга, куди іноземному тренеру не так просто потрапити. Вважаю, мені є що запропонувати там з тактичної точки зору.

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Звичайно, хочеться позмагатись з Гвардіолою, а ще з Марку Сілвою, з Нуну Ешпіріту Санту. Правда, зараз складно засвітитися в Англії, адже там вже зібрані найкращі тренери з усього світу.

Але я завжди буду повертатися до Києва. Тут у мене сильний зв'язок на всіх рівнях. І оскільки у мене тут родина, зрозуміло, я завжди сюди повернуся", – додав португальський фахівець в інтерв'ю Channel 11.

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Шахтар Шахтар Паулу Фонсека Паулу Фонсека Бундесліга АПЛ
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