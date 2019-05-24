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Мені незрозуміло, чому Чигринського не викликають до збірної України, – Панков

10:01 1122 Читать на русском
Мені незрозуміло, чому Чигринського не викликають до збірної України, – Панков
Дмитро Чигринський / sportdog.gr

Футбольний агент Олександр Панков здивований, що захисника АЕКа Дмитра Чигринського не викликають до збірної України.

"Мені незрозуміло, чому Чигринського не викликають до збірної України. Він дуже сильно переживає з цього приводу. Це неймовірний футболіст. Чигринський – це ідеальна людина з усіх боків. Він – топ. Ми вже три роки працюємо.

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Так, травми бувають. У нього, може бути, частіше, але це його не зламало, а тільки загартовує. Він ідеальний в кожному прийомі, передачі. Такої передачі, як у Діми, немає ні у кого зі збірної України. Може бути, тільки у Ракицького", – зазначив Панков в програмі YouТube-каналу Бомбардир.

До слова, Чигринський провів 26 матчів у складі АЕКа в усіх турнірах, відзначившись 1 гольовою передачею.

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Теги
Збірна України Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський АЕК Афіни АЕК Афіни Олександр Панков
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