Екс-тренер Реала розкритикував Зідана через рішення випустити сина у стартовому складі "галактікос"

Екс-тренер "галактікос" Бернд Шустер прокоментував появу у стартовому складі Реала Луки Зідана в матчі Ла Ліги проти Уески.

"Гравці Реала вже знали, що в цьому році без Роналду їм не вдасться щось виграти. У команди немає мети. Вихід у стартовому складі на матч з Уескою Луки Зідана? Мені всі ці речі батьків-тренерів та дітей-футболістів не надто до вподоби", – передає слова Шустера Marca.

Зідан пояснив появу свого сина у матчі Реала з Уескою

Нагадаємо, що Лука Зідан – син Зінедіна Зідана та наразі третій голкіпер "галактікос", який з'явився у стартовому складі Реала на матч Ла Ліги проти Уески. До слова, мадридський клуб на останніх хвилинах вирвав перемогу над аутсайдером іспанської першості.

Реал вирвав перемогу над Уескою: слабкість "бланкос" після паузи на збірні, крутість Бензема та суперечливий матч Бейла