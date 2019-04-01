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Екс-тренер Реала розкритикував Зідана через рішення випустити сина у стартовому складі "галактікос"

10:47 1167 Читать на русском
Екс-тренер Реала розкритикував Зідана через рішення випустити сина у стартовому складі "галактікос"
Лука Зідан / AFP

Екс-тренер "галактікос" Бернд Шустер прокоментував появу у стартовому складі Реала Луки Зідана в матчі Ла Ліги проти Уески.

25’ Іско
62’ Дані Себальйос
89’ Карім Бензема
 
Кучо Ернандес 3’
Хав'єр Ечеіта 74’

"Гравці Реала вже знали, що в цьому році без Роналду їм не вдасться щось виграти. У команди немає мети. Вихід у стартовому складі на матч з Уескою Луки Зідана? Мені всі ці речі батьків-тренерів та дітей-футболістів не надто до вподоби", – передає слова Шустера Marca.

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Нагадаємо, що Лука Зідан – син Зінедіна Зідана та наразі третій голкіпер "галактікос", який з'явився у стартовому складі Реала на матч Ла Ліги проти Уески. До слова, мадридський клуб на останніх хвилинах вирвав перемогу над аутсайдером іспанської першості.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид - Уеска Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Бернд Шустер Лука Зідан Лука Зідан
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