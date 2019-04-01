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Экс-тренер Реала раскритиковал Зидана из-за решения выпустить сына в стартовом составе "галактикос"

10:51 131 Читати українською
Экс-тренер Реала раскритиковал Зидана из-за решения выпустить сына в стартовом составе "галактикос"
Лука Зидан / AFP

Экс-тренер "галактикос" Бернд Шустер прокомментировал появление в стартовом составе Реала Луки Зидана в матче Ла Лиги против Уэски.

25’ Иско
62’ Дани Себальос
89’ Карим Бензема
 
Кучо Эрнандес 3’
Хавьер Эчеита 74’

"Игроки Реала уже знали, что в этом году без Роналду им не удастся что-то выиграть. У команды нет цели. Выход в стартовом составе на матч с Уэской Луки Зидана? Мне все эти вещи родителей-тренеров и детей-футболистов не слишком нравится" , – передает слова Шустера Marca.

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Напомним, что Лука Зидан - сын Зинедина Зидана и сейчас третий голкипер "галактикос", который появился в стартовом составе Реала на матч Ла Лиги против Уэски. К слову, мадридский клуб на последних минутах вырвал победу над аутсайдером испанского первенства.

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Теги
Испания Реал Мадрид - Уэска Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Бернд Шустер Лука Зидан Лука Зидан
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