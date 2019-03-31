Реал на останніх хвилинах вирвав перемогу над Уескою

В рамках заключного матчу 29-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал здобув важку перемогу над аутсайдером чемпіонату (3:2).

Уеска була однозначним аутсайдером матчу проти Реала, тому всім здавалося, ніби більше одного топ-моменту гості не створять. Цьому настрою піддався навіть Зінедін Зідан, який випустив напіврезервний склад зі своїм сином у воротах. Хто ж знав, що топ-момент Уески станеться вже на 3-й хвилині й завершиться голом? Начо на лівому фланзі програв практично виграну боротьбу проти Авіли й дав йому прострілити на Кучо Ернандеса, про якого всі забули. Нападник покарав мадридців точним ударом у дальній кут – 0:1!

Реал прогнозовано завівся й пішов уперед. "Бланкос" влаштували справжню облогу штрафного, вражаючи різноманітністю ударів та подач: тут були і верхові навіси, і простріли, і замикання п'яткою у виконанні Себальйоса. Гості жорсткими підкатами та агресивним пресингом довгий час стримували суперника, але на 24-й хвилині оборона луснула. Браїм Діас з лінії штрафного викотив поперечну передачу під удар Бензема, той потужно пробив під ліву стійку, а Сантамарія парирував прямо на Діаса! Браїм одразу покотив вздовж порожніх воріт, а Іско забив з метру – 1:1!

Уеска не здалася й створила непоганий момент після кутового на 32-й хвилині – Авіла замкнув подачу ударом у падінні з лінії карного майданчика та відскоком від газону, Мусто вискочив перед Люкою Зіданом, а той ледь не випустив м'яч з рук! Гості взагалі провели немало кутових і намагалися високо пресингувати, караючи Реал за обрізки, але мадридці в захисті вже не помилялися так грубо, як у першому таймі. Втім, "вершкові" й атакували слабенько, а от Уеска могла забити другий на 45-й хвилині: Авіла прийняв передачу з флангу та з лінії штрафного потужно пробив по воротах – м'яч пройшов над поперечиною!

Другий тайм Реал розпочав так, як належить королівському клубу. Вже на 47-й хвилині Бензема прийняв скидку від Начо та метрів з 20-ти потужно пробив під праву стійку – Сантамарія спіймав сферу. Втім, надалі Уескі вдалося перевести матч у позиційну боротьбу з великою кількістю фолів, змусивши суперника збиватися на банальні подачі. Це працювало до 62-ї хвилини, коли Гарет Бейл зовнішньою стороною стопи вирізав прекрасну передачу з правого флангу на лівий край штрафного – Бензема головою скинув м'яч на дальню стійку, а Дані Себальйос у польоті забив гол з метру!

Здавалося, що справу зроблено, але Уеска ледь не відігралася вже за дві хвилини після контратаки, яку Еррера завершив ударом з межі карного майданчика у дев'ятку – повз ворота! Господарі могли покарати зухвалих аутсайдерів на 70-й хвилині, коли внаслідок красивої комбінації Бейл та Одріосола вийшли 2-в-1 на Сантамарію – Гарету викотили передачу вже на порожні ворота, але той з кількох метрів примудрився пробити вище. Уеска не знітилась, а пішла у атаку на 74-й хвилині, заробивши кутовий та зрівнявши рахунок – це Ечеіта влетів у штрафний та замкнув подачу ударом головою з відскоком від газону.

Реал тут же побіг уперед й змусив Сантамарію рятувати на 77-й після прострілу Одріосоли вздовж воріт. Уеска також огризалася, награвши на удар з-за меж штрафного поруч зі стійкою та кутовий, який неточно замкнув Мантовані. На 86-й хвилині вирвати перемогу для свого клубу міг Васкес, але потужний удар з дальньої дистанції парирував Сантамарія. В діях мадридців було дуже багато сумбуру, тож здавалося, ніби Уеска втримає нічию, однак на 89-й хвилині клас "королівського клубу" дав про себе знати: Карім Бензема зачепився за мяч на лівому краю штрафного, хитнув захисника та по красивій дузі пробив у дальній верхній кут – 3:2. Цей гол виявся переможним.

Таким чином, Реал набрав 57 залікових балів та наблизився до другого місця на відстань двох очок. Уеска з 22 пунктами залишилась на двадцятій позиції в турнірній таблиці.