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Реал Мадрид – Уеска – 3:2 – відео голів та огляд матчу

09:28 331 Читать на русском
Реал Мадрид – Уеска – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Реал Мадрид – Уеска – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Реал на останніх хвилинах вирвав перемогу в аутсайдера чемпіонату Уески в матчі 29-го туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал Мадрид – Уеска.

25’ Іско
62’ Дані Себальйос
89’ Карім Бензема
 
Кучо Ернандес 3’
Хав'єр Ечеіта 74’

Реал на Сантьяго-Бернабеу у драматичному матчі на останніх хвилинах переграв Уеску, яка є аутсайдером іспанської першості. Гості вийшли вперед вже у дебюті зустрічі зусиллями Кучо Ернандеса. "Галактікос" почали тиснути на суперника і це принесло свої плоди на екваторі першого тайму: Іско з метро розстріляв ворота Уески після передачі Діаса.

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По перерві Дані Себальйос вивів мадридський клуб вперед після скидки Бензема, однак Уеска не склала зброю і спромоглася забити після стандарту. Останні хвилину зустрічі ознаменувалися навалою Реала. Врятувати "галактікос" зміг Бензема, який відзначився на 89-й хвилині.

Таким чином, Реал набрав 57 залікових балів та наблизився до другого місця на відстань двох очок. Уеска з 22 пунктами залишилась на двадцятій позиції в турнірній таблиці.

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Уеска Відеоновини Уеска Уеска
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