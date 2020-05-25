Карпати – пекло для тренерів. Топ-5 Європи за перестановками та 15 матчів на одного фахівця

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) презентував статистику тренерських перестановок за останні 5 років.

Football Observatory проаналізувала кількість тренерів у командах 84 топ-дивізіонів світу в період з 1 січня 2015-го по 31 грудня 2019-го. До уваги бралися лише ті фахівці, які провели щонайменше 3 матчі на чолі колективів, а також команди, які протягом попередніх 5 років незмінно перебували в еліті. Відповідно до цих даних сформувалися цікаві рейтинги.

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У Європі найбільше тренерів змінила сербська Войводина – 13. Карпати потрапили у топ-5 континентального рейтингу. За звітний період львівську команду очолювали 10 різних фахівців: Ігор Йовічевіч, Володимир Безуб'як, Олег Дулуб, Серхіо Наварро, Сергій Зайцев, Олег Бойчишин, Жозе Мораіш, Фабрі, Олександр Чижевський, Роман Санжар. І це лише ті, які в статусі головних виводили команду на 3+ матчі. У середньому у Львові одному тренеру дають 15 поєдинків.

На жаль, через деградацію та зникнення клубів з початку 2015 року в УПЛ незмінно виступають лише 6 клубів. Тому тільки вони потрапили в рейтинги CIES, а серед них рівних Карпатам немає.

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Шахтар (Луческу, Фонсека, Каштру) і Динамо (Ребров, Хацкевич, Михайличенко) тренували по 3 тренери, а Зорю – всього лиш 2 (Вернидуб і Скрипник). Олександрія з Шараном могла стати прикладом стабільності, але "містяни" вийшли в еліту влітку 2015-го.

Цікаво, що в рейтингу європейських чемпіонатів наша Прем'єр-ліга потрапила в десятку "найстабільніших". За останні 5 років на один клуб УПЛ в середньому припадає 3,4 тренера. Це трішки гірше за АПЛ (3,2), але трішки краще за Бундеслігу (3,8).

На першому місці шведська першість – 2,6. А на іншому полюсі стабільності Кіпр – 6,6. Світовий рейтинг очолює чемпіонат Болівії – понад 9 фахівців на клуб за 5 років.

У топ-5 чемпіонатах безумовним лідером виступає Удінезе, який тренували 10 різних наставників. Варто відзначити, що по 7 тренерів змінили Евертон, Мілан і Севілья, а у Валенсії нестабільний Петер Лім дав попрацювати аж 8 фахівцям.

Жодна команда з п'ятірки великих ліг не прожила 5 років з одним тренером. Зате 8 клубів здійснили лише одну перестановку. Пам'ятаємо, що враховувався період по кінець 2019-го, тому в список лідерів увійшла Барселона (змінили Вальверде вже у січні). Після останніх подій кумедно бачити в топі Монако, однак Морено перший матч на чолі монегасків провів вже після Нового року.

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