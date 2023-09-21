Після поразки від люблянської Олімпії нерви в Маріборі дуже натягнуті. Головний тренер "фіалок" Дамір Крзнар поставив босам клубу ультиматум: "або я, або він". Керівництво Марібора стало на бік тренера, і через це Ілічіча тимчасово відсторонили від тренувань із першою командою до подальшого повідомлення. Про це інформують Tutto Atalanta і офіційний сайт клубу.

Шедевр екс-одноклубника Маліновського у відеоогляді поєдинку Динамо – Марібор – 0:2

Контракт 35-річного Ілічича розрахований до 30 червня 2025 року, у зв'язку з чим у Марібора можуть виникнути проблеми через рішення відсторонити легенду від тренувань. Так, Союз професійних футболістів Словенії вже відреагував на це оголошення. В організації зазначили, що рішення клубу про відсторонення гравця можливе тільки за згодою самого гравця.

"Клуб зобов'язаний забезпечити гравцеві умови для тренувань і проведення матчів таким чином, щоб забезпечити гравцеві оптимальні умови для проведення матчів і тренувань з основною командою клубу під професійним керівництвом тренерів першої команди клубу. Інша дискримінаційна поведінка по відношенню до гравця не допускається. Особливе поводження з гравцем допускається тільки у виняткових випадках, а саме у випадках його реабілітації після хвороби або травми, або коли до гравця застосовано дисциплінарне стягнення. В іншому випадку це є порушенням клубом умов контракту, що може призвести до одностороннього розірвання контракту та порушення дисциплінарного провадження щодо клубу. У випадку з Йосіпом Ілічічем ми не бачимо причин, на підставі яких клуб міг би ухвалити таке рішення. За період підготовки у гравця було достатньо часу, щоб досягти бажаного рівня фізичної підготовки", – цитує організацію Ekipa.

Нагадаємо, що Ілічіч був партнером Руслана Маліновського по Аталанті.

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