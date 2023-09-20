"Футбол 24" розповідає про нову локацію Шахтаря у Лізі чемпіонів та особливості атмосфери довкола матчу 1-го туру ЛЧ з Порту (1:3).

Донецький Шахтар, відверто кажучи, невдало стартував у новому євросезоні, поступившись Порту в першому турі групового етапу ЛЧ (1:3). Попри те, що подарувати Гамбургу єврокубки все ж вдалося, результатом потішити не вийшло.

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Команда оселилася на околиці міста, що дозволило сконцентруватися на підготовці до поєдинку, тож справжнього духу Гамбурга відчути їм не вдалося. До слова, порт на Ельбі зачаровує з першого ж погляду. Забудовані вулички навіюють романтику та затишок, спостерігати за пам’ятками архітектури – одне задоволення.

Хочеться відзначити, що масштаби міста вражають, проте люди нікуди не поспішають. Враження, наче вони щодня тут вперше та неквапливо розглядають кожен куточок.

Футбольну атмосферу по-справжньому можна відчути вже в день матчу. У центрі міста, щоправда, лише раз промайнула реклама поєдинку з Порту на сітілайті. У крамничках можна знайти одне видання Bild, яке нагадало про ЛЧ.

Однак до місцевого стадіону представника другої Бундесліги – Санкт-Паулі – не так вже й далеко, від масштабів також дух перехоплює, а поруч із ним розташовані нагадування про війну в Україні. Респект німцям!

Натомість дорогою до арени ЛЧ уже кипів фанатський дух. У Німеччині однозначно люблять футбол та кайфують від нього.

Також біля входу на стадіон Гамбурга красується пам'ятник правій нозі легендарного футболіста збірної Німеччини Уве Зеєлера. Багатотонна скульптура виготовлена за точним зліпком з його ноги.

Із символікою Шахтаря рідко можна було зустріти якогось уболівальника, проте українські прапори майоріли за кілометр. Зокрема, вдалося поспілкуватися з тими, хто активно розповідає німцям про жорстокі події в Україні. Жінки представляють благодійний фонд VILNI DE.UA та проводять різні акції у Гамбурзі чотири рази на тиждень – мітинги, перфоманси та івенти. За їхніми словами, вони після кожного заходу зібрані донати відправляють ЗСУ.

Перед поєдинком організація влаштувала акцію в знак подяки німцям за танки Leopard та нагадала, що Україні потрібні ракети Taurus. Також жінки роздрукували фото із загиблими під час війни українськими спортсменами, розповідають, як саме це сталося.

Фолькспаркштадіон шокував розмірами одразу, але це й не дивно, адже матч відвідало 46729 уболівальників. З них, офіційно 1000 осіб приїхали з Порту, щоб підтримати свою команду. Однак і Шахтар відчув дух рідних фанів, які щоразу аплодували, коли "гірники" виконували штрафний удар або ж кутовий.

Гру відвідав і легендарний Петер Шмейхель. Також на стадіоні був присутній наставник збірної України Сергій Ребров, який покинув Гамбург разом з донеччанами.

Щодо самого поєдинку, то Шахтарю доведеться добре порозмірковувати над своїми діями. Як зазначав тренер воротарів Андрій Пятов у ексклюзивному коментарі Футбол 24: "Потрібно проаналізувати гру, а тоді гравці вже повинні розуміти, як далі діяти".

Це лише перший матч донеччан у новому сезоні Ліги чемпіонів. Попереду точно найцікавіше, адже наступна дуель проти прямого конкурента у групі – Антверпена, а ще доведеться поквитатися із Барселоною. Наразі "гірники" та Патрік ван Леувен вже готуються до львівського Руху. Жодної хвилини на відпочинок – з дороги на тренування. Холоднокровний ван Леувен продовжує будувати свою команду.

Соломія Романчук, спеціально для Футбол 24

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