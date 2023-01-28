Марібор впевнено переміг Динамо у контрольному поєдинку, а один з голів створив колишній одноклубник Маліновського в Аталанті – Йосіп Ілічіч. Дивіться відео забитих м'ячів та огляд зустрічі Динамо – Марібор на "Футбол 24".

Товариський матч

Марібор – Динамо – 2:0

Голи: Антолін, 49, Брніч, 79

Вилучення: Лонвейк, 75 (друга жовта, Динамо)

Динамо не надто вдало почало гру, адже Марібор володів ініціативою на старті зустрічі, проте пробити Нещерета не вдавалось. Найцікавіше почалось у другому таймі – після непоганої комбінації Антолін потужним ударом відкрив рахунок у зустрічі.

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Кияни одразу могли відігратись – Ванат заробив пенальті, але з позначки пробив повз ворота. Під кінець зустірчі Ілічіч провів майстер-клас для динамівців, на клаптику обігравши кількох гравців "біло-синіх" та віддавши на Брніча, який поставив крапку в грі.