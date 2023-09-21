После поражения от люблянской Олимпии нервы в Мариборе очень натянуты. Главный тренер "фиалок" Дамир Крзнар поставил боссам клуба ультиматум: "или я, или он". Руководство Марибора заняло сторону тренера, и по этой причине Иличич был временно отстранён от тренировок с первой команды до дальнейшего уведомления. Об этом информируют Tutto Atalanta и официальный сайт клуба.

Шедевр экс-одноклубника Малиновского в видеообзоре поединка Динамо – Марибор – 0:2

Контракт 35-летнего Иличича рассчитан до 30 июня 2025 года, в связи с чем у Марибора могут возникнуть проблемы из-за решения отстранить легенду от тренировок. Так, Союз профессиональных футболистов Словении уже отреагировал на это объявление. В организации отметили, что решение клуба об отстранении игрока возможно только с согласия самого игрока.

"Клуб обязан обеспечить игроку условия для тренировок и проведения матчей таким образом, чтобы обеспечить игроку оптимальные условия для проведения матчей и тренировок с основной командой клуба под профессиональным руководством тренеров первой команды клуба. Иное дискриминационное поведение по отношению к игроку не допускается. Особое обращение с игроком допускается только в исключительных случаях, а именно в случаях его реабилитации после болезни или травмы, или когда к игроку применено дисциплинарное взыскание. В противном случае это является нарушением клубом условий контракта, что может привести к одностороннему расторжению контракта и возбуждению дисциплинарного производства в отношении клуба. В случае с Йосипом Иличичем мы не видим причин, на основании которых клуб мог бы принять такое решение. За период подготовки у игрока было достаточно времени, чтобы достичь желаемого уровня физической подготовки", – цитирует организацию Ekipa.

Напомним, что Иличич был партнёром Руслана Малиновского по Аталанте.

Шахтар звикає до Гамбурга: Ребров і Шмейхель побачили фіаско, розсудливий Пятов, вулички з патріотами – наш репортаж