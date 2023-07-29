Харрі Магуайр може залишитися в Манчестер Юнайтед. "Червоних дияволів" не влаштовує сума, яку готовий заплатити Вест Хем.

Англійський захисник Манчестер Юнайтед Харрі Магуайр продовжує активно шукати нову команду – футболіст не хоче грати за "червоних дияволів" після того, як Ерік Тен Хаг вирішив забрати капітанську пов'язку в гравця.

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Головним претендентом на гравця збірної Англії називають лондонський Вест Хем, який вже вступив в офіційні переговори з МЮ щодо переходу Магуайра. Однак клубам ніяк не вдається домовитись стосовно суми трансферу. Боси Юнайтед відхили пропозицію "молотобійців" в розмірі 20 мільйонів фунтів, – повідомляє авторитетний журналіст Давід Орнштейн.

За інформацією джерела, лондонський клуб не планує підвищувати суму, не дивлячись на бажання наставника Вест Хема Девіда Мойєса бачити його у своїй команді. Проблемою є висока зарплата футболіста.

Магуайр провів 31 матч за МЮ у всіх турнірах минулого сезону. У весняній частині АПЛ Харрі частіше залишався на лаві запасних.

Вест Хем посів 14-е місце в АПЛ і став переможцем Ліги конференцій минулого сезону. У новому розіграші чемпіонату Англії "молотобійці" стартують матчем із Борнмутом 12 червня. Манчестер Юнайтед у першому турі АПЛ прийматиме Вулверхемптон.

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