У товариській грі між Єгиптом та Алжиром Саїд Бенрама поступився місцем на полі Хуссему Ауару та одразу розгнівав тренера Джамеля Бельмаді.

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Річ у тім, що хавбек не потиснув наставнику руку одразу після заміни. Через це Бельмаді схопив Саїда за барки, висловивши своє невдоволення. Поєдинок же завершився нічиєю 1:1 – Слімані врятував нічию для Алжира на останніх хвилинах.

До слова, Бенрама зіграв у 10 матчах за Вест Хем цього сезону, відзначившись лише 1 асистом. Алжирець встиг пограти пліч-о-пліч з Андрієм Ярмоленком протягом півтора сезони.

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