В товарищеской игре между Египтом и Алжиром Саид Бенрама уступил место на поле Хуссему Ауару и сразу разгневал тренера Джамеля Бельмади.

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Дело в том, что хавбек не пожал наставнику руку сразу после замены. Из-за этого Бельмади схватил Саида за грудки, выразив свое недовольство. Поединок же завершился ничьей 1:1 – Слимани спас ничью для Алжира на последних минутах.

К слову, Бенрама сыграл в 10 матчах за Вест Хэм в этом сезоне, отметившись лишь 1 ассистом. Алжирец успел поиграть бок о бок с Андреем Ярмоленко в течение полутора сезонов.

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