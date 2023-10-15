Уолсолл приймав Гіллінгем в рамках Ліги 2 (четвертий дивізіон Англії). Гості в середині першого тайму залишились без тренера Кіта Маллена.

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Гравець Гіллінгема випустив м'яч за бокову лінію, і суперник хотів якомога швидше виконати аут. 57-річний Мален не вигадав нічого кращого, ніж зробити підніжу вінгеру Тому Ноулзу. Рефері такий вибрик у стилі школяра оцінив прямою червоною карткою.

Без керманича Гіллінгем розвалився, зазнавши поразки 1:4. Втім, команда залишається у зоні плей-офф за підвищення.

Keith Mullen sent off! ? Looked like he was trying to stop the ball but catches the player! pic.twitter.com/calgEuFYoF — Matt Phipps (@MJPhippsy) October 14, 2023

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