У понеділок, 16 жовтня, відбулися матчі 8-го туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 у групі J. Результат і огляд поєдинків Боснія і Герцеговина – Португалія, Люксембург – Словаччина та Ісландія – Ліхтенштейн читайте на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація

8-й тур, група J

Боснія і Герцеговина – Португалія – 0:5

Голи: Роналду, 5 (пен), 20, Фернандеш, 25, Канселу, 32, Феліш, 41

Люксембург – Словаччина – 0:1

Гол: Дюріш, 77

Ісландія – Ліхтенштейн – 4:0

Голи: Сігурдссон, 22 (пен), 49, Фіннбогасон, 44, Гаральдссон, 63

Нереалізований пенальті: Візер, 45+3

Збірна Португалії вже гарантувала собі путівку на Євро-2024 за підсумками минулого туру, тому турнірного значення виїзний матч проти Боснії і Герцеговини для Роналду і Ко вже не мав. Хіба що був шанс достроково забезпечити перше місце групи J – для цього вистачало і нічиєї. А от боснійці ще зберігали шанси на другу позицію, але балканцям потрібно було лише вигравати.

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Боротьби не вийшло. Ще в першому таймі португальці відвантажили у ворота Боснії 5 голів. Дубль оформив Роналду, який оновив світовий рекорд за кількістю голів за національну збірну. У Кріштіану їх тепер 127. Також в активі Кріштіану 40 голів у 2023 році – це теж найкращий показник. Зірковий португалець ще й ледь не постраждав від фаната, який вибіг на поле.

An average Messi fan who couldn't debate on Twitter anymore disguised himself as a Portugal fan, infiltrated his way into the pitch and started punching Ronaldo because he's better than Messi. You can't make this shit up. pic.twitter.com/gDl7tiOL4M — ???? ​​​ (@RmaDonyfc) October 16, 2023

Також забивали Бруну Фернандеш, Канселу (класний удар з ходу в дев'ятку) і Феліш. Рахунок 0:5 став остаточним – по перерві команди не забивали. Боснія і Герцеговина втратила шанси вийти на Євро-2024, Португалія фінішує першою в групі.

Поєдинок Люксембург – Словаччина був справжньою зарубою за друге місце. Словаки випереджали команду Жерсона Родрігеса на 2 пункти. Скандальний динамівець, який у минулому турі забив Ісландії, сьогодні вийшов у старті. Але допомогти не зумів – наприкінці гри словаки забили єдиний гол, який став переможним. За 2 тури до фінішу Словаччина випереджає Люксембург на 5 очок – путівка на Євро майже в кишені.

На цьому фоні матч Ісландія – Ліхтенштейн серйозного турнірного значення не мав. Господарі здобули розгромну перемогу, але відстають від другого місця на 6 очок за 2 тури до фінішу. Ліхтенштейн, який не зміг забити пенальті, програв усі матчі та перебуває на останній позиції.

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