Француз був орендований "павичами" у Лейпцига в січні 2020 року. Він провів за команду три матчі та на початку липня повернувся до німецького клубу.

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Лідс був зобов'язаний викупити футболіста в разі виходу з Чемпіоншипу в АПЛ – за результатами сезону-2019/20 саме це і сталося. Англійський клуб наполягав на тому, що контракт був розрахований до 30 червня 2020 року, тоді як через пандемію коронавірусу сезон продовжився, а фактичне підвищення у класі було досягнуто лише 17 липня.

Лейпциг звернувся до Спортивного арбітражного суду, який зобов'язав Лідс виплатити 21 мільйон євро. Зрештою, сторони домовилися про врегулювання конфлікту, і "білі" виплатили 15,5 млн фунтів. Сам Огюстен вирішив подати позов до Палати ФІФА щодо вирішення спорів, і він був частково задоволений. Як повідомляє The Athletic, Огюстен може отримати 24,5 мільйона фунтів. Ймовірно, розмір компенсації, яку Лідс зобов'язаний виплатити, відповідає зарплаті футболіста за п'ять років.

Наразі Жан-Кевін Огюстен виступає за Базель. В його активі три голи за 12 матчів у чемпіонаті Швейцарії.

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