Лестер знайшов тренера, який повинен врятувати команду від вильоту з еліти.

"Лиси" офіційно оголосили про призначення Діна Сміта до кінця нинішньої кампанії. Новому тренеру допомагатимуть легендарний Джон Террі та Крейг Шекспір, який свого часу вже працював у Лестері.

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Попереднім клубом Сміта був Норвіч, з якого його звільнили у грудні через погані результати. На рівні еліти 52-річний фахівець тренував Астон Віллу (2018-2021), де якраз перетинався з Террі.

Нагадаємо, Лестер звільнив Брендана Роджерса після серії жахливих матчів і місця в зоні вильоту. Команда відстає від рятівної позиції на 2 очки, а дебютувати Сміту доведеться з надважкого виїзду до Ман Сіті (15 квітня).

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