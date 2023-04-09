Бій за 6 очок команд, які недалеко втекли від зони вильоту. Матч, як і онлайн-трансляція Лідс – Крістал Пелас на "Футбол 24", стартував о 16:00. Шалений початок від господарів. Відразу 4 удари за 8 хвилин. Особливо вражав лівий край, де колумбійський вінгер Луїс Сіністерра та екс-захисник Барселони Хуніор Фірпо розривали. Після прострілу останнього Ааронсон ефектно п'ятою намагався прошити Сема Джонстона. Сіністерра двічі за менш ніж хвилину завершував флангові зусилля партнерів, кіпер гостей на місці. А ось удар №7 став гольовим. Ааронсон подав кутовий з правого краю, Бамфорд елегантно від стієчки вколотив у лівий кутик.

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Дуже схожий момент "орлів". Крістал Пелас міг зрівняти першим же своїм ударом. Олісе подав корнер також з правого флангу, Шлупп залишився один посеред воротарського, але снаряд від стійки у сітку не проскочив. Не матч, а день розкішних стандартів. Харрісон зі штрафного крутив у лівий воротарський кут, Джонстон потягнув на ще один кутовий, де лондонці випустили гравця – і знову воротар не дрімав. У Пелас відсутня будь-яка контргра, але кожен стандарт стає топ-моментом. Олісе тепер уже з лівого флангу викрутив, Джордан Айю дивом не влучив.

Цілих 6 сейвів Джонстон виконав за менш ніж пів години. Стрьойк після чергового стандарту змусив Сема видовищно політати за 7 порятунком на 40 хвилині. А в компенсований час Лідс безглуздо легко втратив перевагу. Езе подав штрафний, Шлупп ледь не спиною продовжив, вихованець Челсі Геї уникнув офсайду і скористався провалом Мельє на виході, забивши свій дебютний гол в АПЛ 2022/23. Автора гольового пасу тримав хіба що свій же партнер Айю, а Стрьойк допоміг уникнути офсайду.

Ось так Крістал Пелас, проспавши понад половину тайму, потихеньку ще до перерви вийшов навіть на кращий сумарний xG. Команда Ходжсона цілком заслужила свій гол. Банальний стиль, але ефективний: що не подача на ворота господарів, то супершанс. У другому поспіль матчі під орудою старого-нового тренера Крістал Пелас, першим пропустивши, виходить уперед. Айлінг запустив свічу на свій лівий фланг, "орли" швидко перехопили. Олісе пройшов і подав, Джордан Айю спокійнесенько переграв свого візаві на другому поверсі.

Michael Olise for Crystal Palace vs. Leeds:



◉= Most duels won (13)

◉ Most passes into the box (9)

◉ Most chances created (6)

◉ Most crosses (3)

◉ Most assists (3)

◎ 7x possession won

◎ 6 successful take-ons

◎ 2 tackles



What a performance from the 21-year-old. pic.twitter.com/x3T2akZYPE — Squawka Live (@Squawka_Live) April 9, 2023

Минуло якихось 2 хвилини, і Майкл оформив асистентський дубль. Знову все почалося з помилки Айлінга праворуч. Езе підхопив, з вітерцем пройшовся центральною зоною, мов приморським бульваром, обігрався у стіночку з Олісе і розправився з голкіпером. За 2 неповні матчі з Ходжсоном забили стільки ж, як за понад 10, коли команду тренував Патрік Вієйра. На 70 хвилині шалений розрив у захисті Лідса після стандарту на чужій половині привів до контри 4 в 2. Олісе мав можливість котити Езе праворуч, але обрав протилежний напрямок з пасом на Едуара, оформивши асистентський хет-трик за половину другого тайму.

3 - Aged 21 years and 118 days, Michael Olise is the youngest player in Premier League history to assist three goals from open play in a single game. Electric. pic.twitter.com/mm03M7uiCe — OptaJoe (@OptaJoe) April 9, 2023

Езе продерся лівим краєм і віддав у центр. Х'юз тільки вийшов на заміну, як ненароком (завдяки блоку захисника Лідса) виконав ідеальний розрізний пас на Айю, який оформив дубль. У свої 21 рік і 118 днів Олісе, тим часом, став наймолодшим автором 3 гольових пасів з гри за всю історію АПЛ! Дуже перспективний правий вінгер з досвідом гри за молодіжні збірні Франції, який народився у Лондоні. За 2 сезони Прем'єр-ліги Олісе виконав уже 12 асистів. Єдиний гравець такого ж молодіжного віку, який перевершує Майкла, це Букайо Сака (17).

12 - Michael Olise has assisted 12 goals in the Premier League since the start of last season; the only player currently aged 21 or younger with more assists in the competition in this time is Bukayo Saka (17). Wand. pic.twitter.com/vxB5zk9Bir — OptaJoe (@OptaJoe) April 9, 2023

А він просто не може зупинитися. Олісе знищив на своєму фланзі спершу Крістенсена, потім Ньйонто, а перед воротарським ще й Стрьойка. Лише мінімальний промах скасував шедевр. Крістал Пелас набирає 33 очки і видирається на 12 місце, обходячи Вулвурхемптон і Вест Хем. Лідс втратив нагоду перескочити Борнмут Забарного, зате наразі продовжує випереджати на 2 бали Евертон Миколенка і Ноттінгем Форест, який осів на вершині зони вильоту.