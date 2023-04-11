Француз был арендован "павлинами" у Лейпцига в январе 2020 года. Он провел за команду три матча и в начале июля вернулся в немецкий клуб.

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Английский клуб был обязан выкупить футболиста в случае перехода из Чемпионшипа в АПЛ – по результатам сезона-2019/20 именно это и произошло. Английский клуб настаивал на том, что контракт был рассчитан до 30 июня 2020, тогда как из-за пандемии коронавируса сезон продлился после этого срока, а фактически повышение в классе было достигнуто лишь 17 июля.

Лейпциг обратился в Спортивный арбитражный суд, который обязал Лидс выплатить 21 миллион евро. В конце концов стороны договорились об урегулировании конфликта, и "белые" выплатили 15,5 млн фунтов. Сам Огюстен решил подать иск в Палату ФИФА по разрешению споров, и он был частично доволен. Как сообщает The Athletic, Огюстен может получить 24,5 миллиона фунтов. Вероятно, размер компенсации, которую Лидс обязан выплатить, соответствует зарплате футболиста за пять лет.

Пока Жан-Кевин Огюстен выступает за Базель. В его активе три гола за 12 матчей в чемпионате Швейцарии.

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