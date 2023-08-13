Офіційний сайт англійського клубу повідомив про перехід 27-річного форварда. Адама Траоре підписав контракт з Фулхемом на два сезони – до 2025 року з можливістю продовжити ще на 12 місяців.

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Іспанець перейшов до "білих" в статусі вільного агента після того, як його контракт з Вулверхемптоном закінчився. Минулого сезону АПЛ Адама провів 34 матчі у складі "вовків", відзначившись 2 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, що Траоре повернувся до Вулверхемптона після невдалої поїздки до Барселони в сезоні 2021/22.

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