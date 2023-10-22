Нападник Жирони Артем Довбик вже у першому таймі матчу проти Альмерії спромігся забити два голи.

В основі господарів вийшов лише один українець, адже Віктор Циганков не встиг повністю завершити реабілітацію після травми. Втім, сьогодні Артем Довбик грав за себе і за того хлопця.

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Жирона провально почала поєдинок, пропустивши двічі, але ще до перерви все змінила. Упродовж шести хвилин у ворота гостей залетіло три голи. Два з них у свій актив записав Довбик. Спочатку Артем добре відкрився під передачу Блінда, а пізніше знайшов момент для удару, хоча його намагалися накрити відразу кілька суперників.

Варто зауважити, що у нинішньому сезоні українець забив за Жирону 5 голів та віддав 2 асисти за 10 матчів. Довбик вперше оформив дубль після свого переїзду в чемпіонат Іспанії.