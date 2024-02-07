Томассон погрожує Блекберну відставкою у зв'язку з поганою трансферною політикою клубу. Минулого тижня клуб із Чемпіоншипа припустився грубої помилки, не зумівши вчасно зареєструвати придбаного в Орландо Сіті форварда Данкана МакГуайра. Як інформує Daily Mail, відповідальна за трансфер людина забула натиснути кнопку "відправити".

Русин отримав компліменти від наставника Сандерленда – тренер наголосив на важливості гола українця

Крім цього екс-партнер Андрія Шевченка по Мілану незадоволений тим, як Роверс формує трансферну політику – раніше клуб продав у Кристал Пелас півзахисника Адама Вортона за 22 мільйони фунтів стерлінгів. Повідомляється, що датчанин планує покинути пост головного тренера команди до суботнього матчу зі Сток Сіті і вже повідомив про це своїм підопічним.

Йон-Даль Томассон був призначений головним тренером Блекберна в червні 2022 року. Минулого сезону команда пропустила плей-оф за підвищення в класі виключно через різницю м'ячів, у цьому сезоні справи у Роверс йдуть значно гірше – команда посідає 18 місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа. Безвиграшна серія "біло-синіх" становить 8 ігор.

"Можливо, це смерть. Але я готовий": людина, яка (не) вбила Малюків Басбі