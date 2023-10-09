Два тижні тому з'ясувалося, що Атлетіко зв'язався з Алемані одразу після того, як фахівець пішов із Барселони. Як інформує Mundo Deportivo, Алемані дав згоду на роботу в стані "червоно-білих" – найближчим часом угода офіційно вступить в силу.

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60-річний колишній спортивний директор "блаугранас" має замінити Андреа Берту. Його посада в стані Атлетіко буде вищою за спортивного директора, але нижчою за генерального директора. Вважається, що Алемані ідеально підходить для роботи в Атлетіко, який останніми роками підписував новачків за невеликі суми.

Нагадаємо, що влітку Алемані мав намір піти з Барселони в Астон Віллу, але в підсумку йому так і не вдалося домовитися з англійським клубом.

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