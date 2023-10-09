Старт зустрічі шокував вболівальників Барселони. Гранада вийшла вперед вже на 17-й секунді – Гюндоган втратив м'яч у центрі, Бойє виконав проникний пас у штрафний, а Сарагоса потужним ударом з правого краю поцілив у дальній кут. 1:0!

"Блаугранас" пропустили найшвидший гол у Ла Лізі у ХХІ столітті. Сарагоса побив рекорд Бензема, якому вдалося відзначитись на 21-й секунді. Карім тримав пальму першості 12 років. Відомий блогер MisterChip, який спеціалізується на історичній статистиці, йде далі – за його підрахунками, Барса пропустила найшвидший гол у матчі, який доступний на відео.

Підопічні Хаві прокинулись лишень на 20-х хвилинах, організувавши кілька небезпечних моментів. Забивати могли Феліш і Гаві – перший стріляв з 13-ти метрів та з-за меж штрафного, а другий завдав пострілу метрів з 25-ти. Голкіпер "насридів" виконав два ефектних сейви, а ще одній спробі від Жоау трішечки забракло точності.

Покарання за марнотратство прилетіло на 29-й хвилині, коли Гранада забила вдруге. "Карателем" став все той же Сарагоса – Браян отримав передачу на хід лівим флангом, двічі хитнув Кунде у штрафному (а разом з ним і тер Штегена), після чого по-знущальницьки пробив у ближню дев'ятку. 2:0!

Браян став лишень 14-м футболістом у історії, якому вдалося забити два голи Барселоні до 30-ї хвилини.

На цьому біди каталонців не завершились. На 39-й хвилині Узуні увійшов у штрафний і пробив. Гаві накрив удар, але нога Мірто за інерцією збила вундеркінда Барси – а той при падінні влетів корпусом під коліно Кунде.

Жюля вивели на поле, потім француз повернувся, але на 44-й хвилині його таки довелося замінити. Участь центрбека у Ель Класіко та в матчі з Шахтарем тепер під питанням. Між тим, у лазареті вже перебувають Лєвандовскі, Рафінья, Де Йонг і Педрі (плюс, у Гаві дискваліфікація на гру з "гірниками").

Тим не менш, у компенсований до першого тайму час "блаугранас" відігрались. Бальде дав проникний пас на Гаві, той скинув м'яч Фелішу, а Жоау протаранив оборону – португалець закрутився навколо осі й кволо пробив низом. Вийшла ідеальна передача повз усіх на Ямала.

Ламін вколотив м'яч у порожні ворота. 2:1! Таким чином, Ямал у віці 16 років і 87 днів став наймолодшим автором гола за всю історію Ла Ліги. Цікаво, що останній шанс оформити цей рекорд вінгер мав саме у матчі з Гранадою – попередній рекордсмен (Фабріс Олінга з Сельти) був всього на 11 днів старшим.

У другому таймі Барселона чинила колосальний тиск, володіючи м'ячем 82% ігрового часу, однак небезпечних моментів виникало обмаль. До 80-х хвилин пригадується всього два епізоди. На 70-й хвилині Фермін Лопес прийняв скидку й пробив метрів з трьох, а на 78-й Гюндоган бахнув з дистанції у лівий кут – в обох випадках врятував голкіпер Феррейра. Після пострілу Ілкая м'яч підхопив Араухо, який завдав удару з лінії штрафного, однак м'яч пройшов поруч з правою стійкою.

Дотиснути Гранаду вдалося аж на 86-й хвилині. Героями стали головні любителі русні у Барселоні – Бальде прострілив на лінію воротарського, а свіжий Серхі Роберто прошив Феррейру. 2:2! Щоправда, перед стартом гольової атаки Феліш штовхнув Вальєхо, що можна трактувати як неспортивну поведінку. Арбітри проігнорували цей епізод – ймовірно, вони вирішили, що він не впливав на атаку.

Всього через три хвилини господарі могли відновити перевагу в рахунку зусиллями фантастичного Сарагоси. Андалусійці відібрали м'яч у центрі й розкатали контратаку 3-в-2, у завершення якої Браян пробив з правого краю штрафного – форвард цілив у ближній кут, але влучив у стійку!

На 3-й компенсованій хвилині Феліш замкнув подачу з правого флангу, забивши третій гол у ворота Гранади. На щастя для господарів, VAR побачив пасивний офсайд у Феррана Торреса, тож рахунок не змінився. У підсумку, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 2:2! Барселона залишилась третьою, відставши від Реала вже на три очки.